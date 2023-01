Chi è Giovanni Luppino, l’autista di Matteo Messina Denaro: quando sarà interrogato

L’uomo, che è un volto nuovo per gli inquirenti, è ora accusato di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravata dal metodo mafioso

Si terrà tra oggi e domani l’interrogatorio di garanzia di Giovanni Luppino, 59 anni, l’uomo arrestato lunedì mattina insieme con il boss Matteo Messina Denaro.

Il ruolo chiave di Giovanni Luppino

È stato proprio Giovanni Luppino, commerciante di olive, agricoltore di mestiere, incensurato, ad accompagnare l’ex latitante in auto alla clinica Maddalena di Palermo.

Chi è Giovanni Luppino

Luppino, che non è parente del boss omonimo, è un volto nuovo per gli inquirenti.

Non era mai stato coinvolto in operazioni antimafia. In un articolo del Quotidiano di Sicilia abbiamo raccontato chi è Giovanni Luppino, 59 anni, incensurato.

Da tempo si era dedicato al commercio delle olive del tipo “cultivar Nocellara del Belìce”. Un comparto che genera milioni di euro tramite magazzini d’ammasso sul territorio di Campobello di Mazara e Castelvetrano.

Di cosa è accusato Giovanni Luppino

Luppino è accusato di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravata dal metodo mafioso. Adesso gli inquirenti stanno indagando su quali fossero i suoi rapporti col padrino arrestato lunedì.

Chi sono gli altri personaggi chiave legati alla cattura del boss Messina Denaro

L’avvocato

Si tratta di Lorenza Guttadauro, stesso cognome della madre di Matteo Messina Denaro e stesso nome della nonna, essendo figlia di Filippo Guttadauro, a sua volta marito di una sorella di Matteo Messina Denaro.

Il medico di base

Per anni ha avuto in cura il vero Andrea Bonafede, geometra di 59 anni, e quello che in realtà era Messina Denaro. Alfonso Tumbarello, 70 anni, medico di famiglia in pensione, è ora indagato per procurata inosservanza di pena aggravata dal metodo mafioso.

Interrogato ha provato a difendersi sostenendo di conoscere solo il vero Bonafede.

Il responsabile della clinica Maddalena

Vittorio Gebbia, responsabile dell’oncologia clinica della Maddalena. Discepolo di Umberto Veronesi, docente universitario, Gebbia è una delle massime autorità nel settore, ma non aveva “mai sospettato nulla”.