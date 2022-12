Iran, autorità fanno atterrare aereo: a bordo famiglia ex calciatore Ali Daei

Daei, un sostenitore delle proteste, ha dichiarato che la sua famiglia non è stata arrestata e che lui non era sull'aereo

Le autorità iraniane hanno ordinato oggi al volo Mahan Air W563 in servizio da Teheran a Dubai di atterrare sull’isola di Kish e hanno costretto la moglie e il figlio dell’ex calciatore Ali Daei a scendere dall’aereo. Lo ha riferito sul suo profilo Twitter Kian Sharifi, un giornalista di Bbc Monitoring.

Ex calciatore sostenitore delle proteste

Daei, un sostenitore delle proteste, ha dichiarato che la sua famiglia non è stata arrestata e che lui non era sull’aereo. Ali Daei, figura ormai leggendaria del calcio iraniano – ha firmato più di 100 gol con la maglia della nazionale e ha giocato in Germania le maglie di Arminia Bielefeld, Bayern Monaco ed Hertha Berlino – è stato nelle scorse settimane uno dei primi sportivi a subire la repressione del regime iraniano. E’ stato arrestato in un albergo di Saqqez, città dove era nata Masha Amini e dove si stava tenendo una imponente manifestazione di protesta per la sua morte, ed è stato portato via da una squadra speciale.