Iren lavora con noi, assunzioni e posizioni aperte

Iren, un leader riconosciuto nel settore delle multiutility in Italia, apre nuove opportunità di carriera. Si cercano diverse figure nei settori dell’energia elettrica, energia termica per teleriscaldamento, gas, gestione dei servizi idrici integrati, servizi ambientali e tecnologici.

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze dell’azienda, Iren cerca spesso una varietà di profili professionali che vanno da esperti in ingegneria, IT, e gestione ambientale, a specialisti in vendita, marketing, e amministrazione.

Inoltre investe nella formazione continua dei suoi dipendenti. Questo include programmi di aggiornamento professionale, formazione tecnica specifica, e sviluppo delle competenze manageriali e trasversali.

Iren, requisiti e selezioni

I requisiti variano in base alla posizione specifica. Generalmente includono una formazione adeguata (diploma o laurea), competenze professionali pertinenti, e talvolta specifiche certificazioni o esperienze lavorative. È importante verificare i dettagli delle singole offerte di lavoro.

Iren, come candidarsi

Per candidarti in Iren è possibile visitare il sito web dell’azienda, scegliendo la posizione aperta di maggior interesse e seguendo le istruzioni per inviare il curriculum e i dati personali.

