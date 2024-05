Istat, occupazione al 62,1% a marzo: è record. L’analisi e il tasso di disoccupazione

Al momento, il numero degli occupati risulta pari a 23 milioni 849mila

Come riportato da Istat, nel mese di marzo l’occupazione è cresciuta dello 0.3% (pari a +70.000 unità) per uomini e donne di ogni classe di età. Il tutto però, a eccezione della fascia dai 35 ai 49 anni, registrata in calo rispetto ai dati precedenti.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

A marzo tasso di occupazione da record: il dato Istat

Secondo la recente stima di Istat, il mese di marzo ha superato quello dell’anno scorso in termini di occupazione. Come rilevato, infatti, il tasso specifico per tutte le fasce di età (a esclusione dei 35-49enni) è salita al 62,1%, un vero e proprio record mensile (+0.2% punti). Una crescita che, spiega Istat, “è effetto dell’aumento sia dei dipendenti, che raggiungono i 18 milioni 793mila, sia degli autonomi, pari a 5 milioni 56mila”. Al momento, dunque, il numero degli occupati risulta pari a 23 milioni 849mila.

Disoccupazione in calo: numeri simili nel 2008

Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione registrato da Istat nel mese di marzo, invece, il dato parla di un 7,2%. Per trovare un dato simile bisogna tornare al dicembre del 2008, quando il tasso di disoccupazione era al 6,9%. Un dato certamente significativo per l’Italia, che vede una diminuzione del tasso di disoccupazione anche tra i giovani.