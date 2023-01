Ita, nuovo round su contratto: sindacati chiedono aumento salari

L'obiettivo è quello di arrivare a un accordo che allinei le retribuzioni dei dipendenti dell'aviolinea alla media europea

Nuovo round tra Ita Airways e sindacati nel confronto per il nuovo contratto di lavoro. I rappresentanti di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Fast Confsal e le associazioni professionali di piloti e assistenti di Anpac, Anpav e Anp sono stati convocati dall’amministratore delegato della compagnia Fabio Lazzerini per questo pomeriggio. L’obiettivo, riferiscono fonti sindacali, è quello di arrivare a un accordo che allinei le retribuzioni dei dipendenti dell’aviolinea alla media europea, sia delle compagnie major che delle low cost,, recuperando un gap che viene calcolato intorno al 30%.

I sindacati: “Fase start up della compagnia può dirsi conclusa”

Per i sindacati, la fase di start up della compagnia, decollata il 15 ottobre del 2021, può dirsi conclusa e ora va chiusa questa partita contrattuale prevedendo la piena applicazione del ccnl del trasporto aereo. E questo, sollecitano, anche alla luce delle novità degli ultimi giorni con Lufthansa che ha presentato l’offerta per l’acquisizione di una quota di minoranza.