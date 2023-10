Ladri svaligiano officina nell’Agrigentino: rubate anche due automobili

Al via le indagini per risalire all'identità dei malviventi, anche con l'aiuto delle telecamere di sorveglianza

Ignoti malviventi hanno forzato la saracinesca e fatto irruzione in una officina in contrada Zaccanello, a Racalmuto, in provincia di Agrigento. I ladri hanno rubato alcuni attrezzi e 4 carrelli all’interno dell’attività commerciale.

Rubate le vetture di due clienti

Prima di fuggire, hanno rubato anche due automobili presenti nell’officina di proprietà di due clienti. Il titolare dell’attività ha lanciato l’allarme e chiesto l’intervento dei carabinieri della locale stazione. I militari hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei malviventi, anche con l’aiuto delle telecamere di sorveglianza.