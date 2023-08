Lampedusa, nessuna tregua: 761 migranti in poche ore sull’isola

Le motovedette di Guardia costiera e Guardia di finanza, impegnate in un tour de force, continuano a fare la spola dal molo Favaloro

Nessuna tregua a Lampedusa, dove da ieri gli sbarchi si susseguono ininterrotti. A partire dalla mezzanotte sono già 23 gli approdi registrati con 761 persone arrivate in poche ore.

L’intervento della Guardia costiera

Le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza, impegnate in un vero e proprio tour de force, continuano a fare la spola dal molo Favaloro, dove i gruppi di migranti – salpati in prevalenza da Sfax in Tunisia – vengono fatti sbarcare e sottoposti ai primi controlli sanitari.

Il trasferimento nell’hotspot

Oltre ai barchini intercettati in zona Sar ma anche a un miglio dall’imboccatura del porto con a bordo da un minimo di 11 a un massimo di 73 persone, altri gruppi sono riusciti a raggiungere autonomamente le coste dell’isola. Carabinieri e finanzieri li hanno bloccati non appena approdati e condotti nell’hotspot di contrada Imbriacola.