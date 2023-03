Lampedusa, si svuota l’hotspot: proseguono trasferimenti migranti sulla nave

Le cattive condizioni del mare bloccano gli sbarchi sull'isola

Si svuota l’hotspot di Lampedusa. Mentre le cattive condizioni del mare bloccano gli sbarchi sull’isola, proseguono i trasferimenti dalla struttura di contrada Imbriacola.

Disposto l’imbarco sul traghetto di linea

Per 36 stamattina la Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, ha disposto l’imbarco sul traghetto di linea che in serata raggiungerà Porto Empedocle. Ieri sera a lasciare l’isola, sempre sulla nave che all’alba ha raggiunto la Sicilia, sono stati in 102. Nell’hotspot restano circa 260 ospiti a fronte di una capienza di 400 posti.