Lavoro, Fineco Bank cerca personale: ecco i profili e come inviare la domanda

Ecco le figure richieste, i requisiti e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro da Fineco Bank. L’iistituto di credito ricerca alcune figure professionali da inserire nelle sedi sparse su tutto il territorio italiano. Le selezioni sono aperte a diplomati e laureati.

I profili richiesti

Sono numerose le posizioni aperte per lavorare in Fineco Bank. Eccone alcune: Addetto Reclami; Addetto Pianificazione; Addetto Derivati Retail Fiscalità Titoli – Categoria Protetta; Compliance Specialist; Customer Care Specialist; Cyber Security Specialist; Data Governance; Risk Data Engineer; Senior AML Specialist; Junior Product Manager, Brokerage Products & Platform. Le sedi e i requisiti variano in base al ruolo.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Fineco Bank

FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa. Quotata nel FTSE MIB, Fineco propone un modello di business unico in Europa, che combina le migliori piattaforme con un grande network di consulenti finanziari. Offre da un unico conto servizi di banking, credit, trading e investimento attraverso piattaforme transazionali e di consulenza sviluppate con tecnologie proprietarie. Può contare su 1.336 dipendenti, 2.918 consulenti in 426 Fineco Center.