Lavoro con Penny Market in Sicilia, le offerte di aprile 2024

Diverse le posizioni aperte

Penny Market, catena tedesca di supermercati discount con numerose sedi in Italia, offre diverse posizioni di lavoro anche in Sicilia. Tutti coloro che vogliono avviare una carriera in questo settore avranno la possibilità di consultare le diverse opzioni a seconda di quella che è la sede maggiormente desiderata.

Penny Market, le posizioni in Sicilia

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze dell’azienda, attualmente per chi è interessato a lavorare con la catena di supermercati in Sicilia sono disponibili le seguenti posizioni:

Agrigento – Addetto alla vendita

Palermo – Addetto alla vendita

Catania – Addetto alla vendita

Ovviamente per tutti coloro che sono interessati a lavorare con Penny Market anche fuori dalla Sicilia è possibile consultare le altre posizioni aperte in tutta Italia e anche all’estero.

Come candidarsi

Per presentare la candidatura basta visitare questa pagina e mettere in pratica tutte le procedure indicate.

