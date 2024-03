Opportunità lavorative con LIDL, ecco come presentare la candidatura

Posizioni aperte per diplomati, laureati e studenti

La catena europea LIDL mette a disposizione numerose opportunità di lavoro per assunzioni nei supermercati, in sede e nei centri logistici. Le posizioni aperte sono numerose e vengono spesso aggiornate, sono rivolte a diplomati e laureati e studenti per tutte le sedi d’Italia.

LIDL, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze dell’azienda, di solito i profili maggiormente ricercati da LIDL sono i seguenti:

Addetti Vendite part time;

Addetto Vendite a chiamata;

Addetti Vendite part time 8 ore domenicali;

Addetti Vendite categorie protette;

Apprendisti Addetti Vendite;

Assistant Store Manager /Commessi Specializzati;

Operatori di Filiale;

Operatore di Filiale part-time appartenente alle categorie protette;

Store Manager.

LIDL, come presentare la candidatura

Non puoi inviare il curriculum tramite email, ma solo tramite il form che compili nella sezione lavora con noi dell’azienda nella sezione Lavoro.

Gli interessati alle future assunzioni LIDL e alle offerte di lavoro attive, possono visitare la pagina dedicata alle carriere e selezioni del Gruppo. Dalla sezione lavora con noi LIDL riservata alle posizioni aperte sul portale LIDL posizioni aperte è possibile consultare le ricerche in corso e candidarsi online, registrando il curriculum vitae nell’apposito.

