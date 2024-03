Nuove opportunità di lavoro con Adidas, ecco come candidarsi

I profili ricercati spaziano in diversi settori

Il marchio Adidas, leader nello sport e nell’abbigliamento di tutto il mondo, mette periodicamente a disposizione nuove opportunità di lavoro, aprendo diverse posizioni in numerosi settori per tutti coloro che vogliono avviare una carriera nel settore dell’abbigliamento e non solo.

Adidas, i requisiti per lavorare

I requisiti possono variare a seconda del ruolo e della posizione desiderata. In generale, Adidas cerca candidati con una buona formazione accademica, esperienza nel settore pertinente, competenze specifiche correlate al ruolo e una forte passione per lo sport e il marchio Adidas. Le competenze invece possono variare a seconda del ruolo specifico. Ad esempio, per un ruolo di design potrebbero essere richieste competenze in disegno tecnico e software di progettazione, mentre per un ruolo di marketing potrebbero essere richieste competenze di comunicazione, branding e digital marketing.

Come candidarsi

Le opportunità di lavoro attuali in Adidas possono essere trovate sul sito ufficiale dell’azienda nella sezione Carriere. È possibile consultare anche piattaforme di reclutamento online e siti web specializzati nel settore delle risorse umane.

