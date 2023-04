Lavoro, Crif prevede 200 nuove assunzioni nel 2023: ecco le figure più ricercate

Il 2022 si è concluso con una crescita dell’organico, in Italia e all’estero, che ha visto più di 1.000 assunzioni in diverse aree aziendali

Crif, leader globale in sistemi di informazioni creditizie, continua a crescere e per il 2023 prevede 200 assunzioni di persone in Italia. Il piano di crescita è figlio di un modello di impresa vincente che sceglie di mettere il benessere dei dipendenti al centro. Lo comunica Crif. Non a caso, l’azienda è stata premiata dal Great Place to Work Institute, ricevendo la certificazione internazionale ‘Great Place to Work’ per le società del gruppo in Italia, Austria e India.

Le figure più richieste

Il 2022 si è concluso con una crescita dell’organico, in Italia e all’estero, che ha visto più di 1.000 assunzioni in diverse aree aziendali. Le figure che saranno ricercate maggiormente in Italia nel 2023 sono principalmente in ambito informatico e finanziario: Business Analyst, Project Manager, Financial Controller, It Devops. Developer Java, Java Architect, System engineer, cloud engineer e tanti altri.

Cultura aziendale basata su apprendimento, sperimentazione e innovazione

“Come evidenziato nel nostro ultimo Corporate Social Responsibility Report, Crif promuove progetti e servizi che rispondono a diverse esigenze. Per noi è importante esser stati certificati Great Place to Work e attestare l’impegno di Crif nel creare un ambiente di lavoro di qualità che pone le persone al centro, con una cultura aziendale basata sull’apprendimento costante, sulla sperimentazione e sull’innovazione. Continueremo a lavorare per valorizzare le persone che fanno parte della community Crif e garantire elevati standard di qualità, professionalità e competenza” afferma la dottoressa Loretta Chiusoli, Hr Director di Crif.