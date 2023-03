Lavoro, Poste italiane cerca addetti allo sportello: ecco i requisiti e come candidarsi

Ecco le nuove opportunità, le sedi e come inviare la domanda

Nuove opportunità di lavoro da Poste Italiane. Il Gruppo è, infatti, alla ricerca di candidati da inserire in organico. Dopo la selezione per portalettere, sono aperte le proposte anche in altre mansioni.

Le figure richieste e i requisiti

Tra le nuove proposte di lavoro che Poste Italiane cerca sul territorio italiano figurano Adetto allo sportello, Adetti Logistica, Buying e Procurement roles e Consulenti finanziari mobili. I requisiti variano in base al profilo richiesto dall’Azienda.

Addetto allo sportello. Poste Italiane ricerca nella Provincia di Bolzano figure di front end da inserire presso i suoi uffici postali con contratto a tempo indeterminato. Il front end presidia le attività di promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza, assicurando l’espletamento delle relative procedure operative e amministrative nel rispetto degli standard di qualità e della normativa, fornendo informazioni alla clientela in ottica di fidelizzazione e sviluppo. I requisiti sono diploma di scuola superiore e patentino di bilinguismo. Per accedere alla selezione, occorre aderire allegando copia del patentino di bilinguismo e copia dell’attestato di appartenenza linguistica. Il contratto di assunzione è a tempo indeterminato.

Addetto Logistica. Tra le principali attività fornire supporto operativo alle attività di magazzino garantendo lo smistamento della merce secondo i tempi stabiliti; assicurare la corretta movimentazione interna delle merci in ottica di ottimizzazione dei processi. I requisiti sono: diploma con votazione minima 70/100; disponibilità a lavorare su turni (anche notturni); collaborazione, spirito di squadra, flessibilità e voglia di mettersi in gioco. Le sedi di lvoro sono principalmente regioni del Centro-Nord Italia. L’Inserimento è con contratto a tempo determinato, CCNL della logistica, trasporti e spedizioni merci all’interno di SDA Express Courier.

Buying e Procurement roles. I candidati faranno parte di una struttura dinamica sempre più impegnata nella ricerca di soluzioni innovative e sostenibili finalizzate alla creazione di valore per i clienti e per l’Azienda. Si cercano neolaureati in discipline Giuridiche, Economiche e Ingegneristiche desiderosi di muovere i primi passi nel mondo Acquisti; Buyer e Procurement Specialist – staff con esperienza di circa 4 anni in ambito Acquisti Senior Buyer con consolidata esperienza tecnica e professionale di almeno 6 anni nella gestione dei processi di acquisto. Previsto l’inserimento all’interno della Funzione Acquisti, il luogo ideale per acquisire e consolidare competenze e gettare le basi per un percorso di crescita e sviluppo professionale in ambito Procurement. La sede di lavoro è Roma.

Consulenti finanziari mobili. I candidati individuati saranno inseriti all’interno dei team commerciali delle Direzioni provinciali e dovranno garantire la gestione e la fidelizzazione della clientela Retail degli Uffici Postali, con l’obiettivo di sviluppare il portafoglio clienti assegnato e di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di budget previsti. Requisiti e Conoscenze professionali: esperienza nel ruolo di almeno 2 anni maturata nel settore bancario/assicurativo in ambito commerciale in attività di consulenza e vendita in materia di servizi d’investimento, prodotti assicurativi e di finanziamento; conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari, dei prodotti/servizi finanziari, assicurativi e di finanziamento; conoscenze e competenze normative previste per l’erogazione della consulenza in materia di investimenti (direttiva Mifid II) e/o di distribuzione di prodotti assicurativi (direttiva IDD); orientamento al cliente, proattività commerciale ed iniziativa, capacità di pianificazione e organizzazione della propria attività in funzione degli obiettivi commerciali; capacità di relazione con diverse tipologie di interlocutori e capacità di negoziazione; stile comunicativo chiaro e incisivo in grado di veicolare una corretta informazione ed instaurare un clima di fiducia. Costituiranno titoli preferenziali aver gestito un portafoglio clienti con masse pari almeno a 3 mln di euro. Laurea in discipline economiche/giuridiche/finanziarie, superamento esame da promotore o consulente finanziario. Le sedi di lavoro sono Pavia, Lecco, Busto Arsizio, Cuneo, Trento. Il contratto di assunzione è a tempo indeterminato.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Poste Italiane

Con 160 anni di storia, una rete di circa 12.800 uffici postali, 121.000 dipendenti, 586 miliardi di euro di Attività Finanziarie Totali e 35 milioni di clienti. Poste Italiane rappresenta una realtà unica per dimensioni, riconoscibilità, capillarità e fiducia da parte della clientela. Costituisce la più grande rete di distribuzione di servizi in Italia, attiva nei settori della logistica, nella consegna di corrispondenza e pacchi, nei servizi finanziari e assicurativi, nei sistemi di pagamento e nella telefonia.