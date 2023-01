In Sicilia salgono le assunzioni: ecco per quali posizioni

La formula dell’apprendistato resta poco convincente, il trend resta sempre basso

Le assunzioni in Sicilia continuano a salire, ma la corsa è verso le posizioni a termine e occasionali. Nel 2021 le assunzioni totali nell’Isola sono state 420 mila, mentre nel 2022, i dati Inps segnalano quasi 242 mila assunzioni, in aumento, in proiezione, rispetto all’anno precedente.

Lavoro in Sicilia, positivo il saldo tra assunzioni e cessazioni

Inoltre, è positivo anche il saldo tra assunzioni e cessazioni: se nel 2021 tale differenza si è attestata, in positivo, su 43.099 posizioni, tale differenza sale, a giugno 2022, a 61.976. Andando più nello specifico, riguardo alle posizioni a tempo indeterminato nel 2021 le assunzioni sono state 78.244, mentre nel 2022 (sino a giugno) sono state 48.243, con un trend in crescita di qua a fine anno solare; lo stesso trend stanno però seguendo le cessazioni, tanto che nel 2021 il saldo totale è stato di -15.597, mentre nel 2022, fino a giugno, tale valore si fermava a -4.730. Numeri molto più alti riguardano le assunzioni a termine: nel 2021 sono state 246.028, in crescita nel 2022: fino a giugno, l’Inps segnala 131.862 nuove posizioni.

Lavoro in Sicilia, l’apprendistato non decolla

L’apprendistato registra sempre numeri piuttosto esigui: appena 14.324 nel 2021, e nel 2022 si continua sulla stessa lunghezza d’onda, con 7.223 nuove assunzioni nel 2022. Gli stagionali nel 2021 sono stati 52.361, mentre nel 2022 fino a giugno sono stati 37.117. L’andamento per l’anno non permette previsioni precise, considerato che il maggior numero degli stagionali viene impiegato in estate, e già nel mese di giugno 2022, rispetto al 2021, sono state impiegate circa 5 mila persone in meno. A livello nazionale, purtroppo per la regione, la situazione generale riporta segni di miglioramento ben più positivi di quelli segnati in Sicilia: le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati fino a luglio 2022 sono state 5.029.000, con un aumento del +21% rispetto allo stesso periodo del 2021 ed una crescita che ha riguardato tutte le tipologie contrattuali.

I rapporti di apprendistato giunti a conclusione

Nel dettaglio, sono state registrate 874.000 attivazioni per i contratti a tempo indeterminato, che hanno registrato la crescita più accentuata (+33%); dopo il 2015 non si era mai registrato, nei primi sette mesi dell’anno, un numero così elevato di assunzioni a tempo indeterminato, a identificare una ricerca di stabilità e sicurezza sia in chi il lavoro lo cerca sia in chi lo propone. Le trasformazioni da tempo determinato nei primi sette mesi del 2022 sono risultate 444.000, in fortissimo incremento rispetto allo stesso periodo del 2021 (+68%). Nello stesso periodo, le conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo – pari a 70.000 – risultano essere aumentate del 9% rispetto all’anno precedente. La differenza tra i flussi di assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi è stato positivo, dopo gli andamenti negativi registrati nella prima fase della pandemia (antecedente all’avvio della vaccinazione di massa): a partire da marzo 2021 tale saldo ha registrato il continuo recupero dei livelli occupazionali, fino ad arrivare, a luglio 2022 a 609.000 posizioni di lavoro.

Le cessazioni del contratto

Le cessazioni nei primi sette mesi del 2022 sono state 3.949.000, in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+31%) per tutte le tipologie contrattuali. In particolare, si sono avute 347.000 cessazioni di contratti intermittenti (+53%), 323.000 di contratti stagionali (+48%), 127.000 di contratti in apprendistato, 1.482.000 per i contratti a tempo determinato (+30%), 1.079.000 di contratti a tempo indeterminato e 591.000 per i contratti in somministrazione (+26%). Per le cessazioni a tempo indeterminato si tratta, con riferimento ai primi sette mesi dell’anno, del valore più elevato dell’ultimo decennio.