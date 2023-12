Litiga con la moglie e la accoltella: 20enne gravissima in ospedale

Il 35enne è stato arrestato per il reato di tentato omicidio

Ennesimo tentato femminicidio in Italia. Questa volta, la follia di Natale avviene a Prato, dove un 35enne, al culmine di una lite, avrebbe colpito all’addome, con un’arma da taglio, la propria moglie. Sul posto, ieri sera in via Strozzi, è intervenuta la polizia. A soccorrere la donna, poco più che ventenne di nazionalità cinese cinese e regolare sul territorio nazionale, sono stati alcuni passanti ai quali la stessa riferiva di essere stata colpita dal marito a seguito di una lite.

Sporco di sangue

L’uomo, di circa 35 anni, anche lui cinese ma irregolare sul territorio nazionale è stato prontamente rintracciato e fermato dal personale della questura. Aveva ancora addosso «segni evidenti di sangue sul giubbotto, sulle scarpe e le mani». Il 35enne, arrestato per il reato di tentato omicidio e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato condotto presso la locale casa circondariale.