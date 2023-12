NOMI e VIDEO | Dal pizzo al tentato omicidio, chi sono gli arrestati dell’operazione Mondo Opposto

Tra i soggetti interessati dall'operazione contro la criminalità organizzata del Nisseno anche un poliziotto in pensione e un carabiniere.

Nelle prime ore di oggi è scattata a Caltanissetta e in altre località l’operazione “Mondo Opposto”. I carabinieri del comando provinciale nisseno hanno eseguito 29 misure cautelari (25 in carcere, 3 agli arresti domiciliari e una sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio svolto).

Gli indagati sono indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, favoreggiamento personale, violenza privata, minaccia e minaccia a pubblico ufficiale, illecita concorrenza con minaccia e violenza, incendio, porto e detenzione di armi e munizionamento, ricettazione e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Si ricorda che per gli indagati, prima della sentenza definitiva da parte delle autorità giudiziarie competenti, sussiste il principio d’innocenza.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Operazione Mondo Opposto, chi sono gli arrestati

Di seguito i destinatari delle misure cautelari:

Andrea Abaco, di Niscemi (CL), classe 1996;

Francesco Amato, di Vittoria (RG) ma residente a Niscemi, classe 1970;

Giuseppe Auteri, di Caltagirone e residente a Palagonia (CT), classe 1981;

Emanuele Burgio, di Gela (CL), classe 1972;

Luigi Cannizzaro, di Gela, classe 1988;

Francesco Cantaro, di Comiso (RG), classe 1976;

Giuseppe Carbone, di Caltagirone ma residente a Niscemi, classe 1979;

Francesco Cona, nato a Niscemi, classe 1997;

Davide Cusa, di Niscemi, classe 1993;

Renè Salvatore Di Stefano, di Catania (CT), classe 1990;

Alessandro Fausciana, di Mazzarino (CL), classe 1978;

Gaetano Fausciana, di Mazzarino (CL), classe 1969;

Salvatore Fausciana, di Mazzarino (CL), classe 1999;

Gianni Ferranti, di Niscemi, classe 1959;

Giovanni Ferranti, di Vittoria ma residente a Niscemi, classe 1983;

Salvatore Giugno, di Niscemi, classe 1968;

Giuseppe Manduca, di Niscemi, classe 1966;

Alberto Musto, di Vittoria, classe 1986;

Sergio Musto, nato a Vittoria ma residente a Niscemi, classe 1988;

Francesco Piazza, nato a Niscemi e lì residente, classe 1964;

Antonino Pittalà, nato a Bronte e residente a Caltagirone (CT), classe 1991;

Carmelo Raniolo, di Gela (CL), classe 1974;

Paolo Rizzo, di Niscemi, classe 1954;

Francesco Alessio Carmelo Maria Torre, nato a Catania ma domiciliato a Niscemi, classe 1977;

Carlo Zanti, nato a Caltagirone e residente a Niscemi, classe 1954.

I dettagli del blitz contro Cosa nostra

L’operazione Mondo Opposto, avviata dai carabinieri nel 2020 e coordinata dalla locale Procura della Repubblica (DDA), ha consentito di individuare indizi per affermare l’esistenza e la piena operatività di Cosa nostra nel territorio di Niscemi, immortalando un contesto territoriale caratterizzato da uno spietato ricorso alla violenza e all’imposizione del pizzo a commercianti e imprenditori.

L’attività d’indagine avrebbe consentito di tracciare l’evoluzione strutturale e operativa della famiglia di Niscemi, identificarne i consociati e i ruoli da costoro ricoperti. Inoltre dalle indagini dell’operazione Mondo Opposto sarebbe emersa la disponibilità del gruppo criminale di armi, nonché la commissione di reati da parte di soggetti sottoposti a misure di prevenzione personale.

I reati contestati

Sussistono gravi indizi a carico degli indagati dell’operazione Mondo Opposto su:

l’operatività e lo stretto controllo sul territorio che avrebbe esercitato l’organizzazione criminale. In particolare, Alberto Musto sarebbe ritenuto il capo del mandamento di Gela.

sarebbe ritenuto il capo del mandamento di Gela. la presunta esistenza di vincoli di solidarietà tra gli appartenenti alle famiglie, a favore dei quali gli indagati risulterebbero essersi attivati per il sostentamento dei sodali detenuti;

tra gli appartenenti alle famiglie, a favore dei quali gli indagati risulterebbero essersi attivati per il sostentamento dei sodali detenuti; il tentativo di estorsione ai danni di un’attività commerciale del posto con il posizionamento di una bottiglia contenente liquido infiammabile con l’intento di impedire l’apertura dell’attività;

ai danni di un’attività commerciale del posto con il posizionamento di una bottiglia contenente liquido infiammabile con l’intento di impedire l’apertura dell’attività; due estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori agricoli (uno dei quali sarebbe stato costretto a cedere i propri terreni attraverso una finta compravendita e l’altro sarebbe stato vessato per consentire il pascolo di animali nel proprio terreno);

ai danni di commercianti e imprenditori agricoli (uno dei quali sarebbe stato costretto a cedere i propri terreni attraverso una finta compravendita e l’altro sarebbe stato vessato per consentire il pascolo di animali nel proprio terreno); numerose minacce a imprenditori, che in passato avevano denunciato alcuni componenti del sodalizio (nel corso delle indagini dell’operazione Mondo Opposto è stato scongiurato – nel mese di gennaio 2023 – un omicidio ai danni di uno di loro, che in passato aveva denunciato il tentativo di estorsione);

a imprenditori, che in passato avevano denunciato alcuni componenti del sodalizio (nel corso delle indagini dell’operazione Mondo Opposto è stato scongiurato – nel mese di gennaio 2023 – un omicidio ai danni di uno di loro, che in passato aveva denunciato il tentativo di estorsione); una rapina esclusivamente progettata, ai danni di soggetti residenti in Lombardia, presumibilmente collegati alla criminalità e dotati di armi, che avrebbe fruttato circa un milione di euro (come nel caso del tentato omicidio, i propositi sono stati abbandonati a seguito della pressione esercitata dalle forze dell’ordine, attraverso controlli e perquisizioni);

esclusivamente progettata, ai danni di soggetti residenti in Lombardia, presumibilmente collegati alla criminalità e dotati di armi, che avrebbe fruttato circa un milione di euro (come nel caso del tentato omicidio, i propositi sono stati abbandonati a seguito della pressione esercitata dalle forze dell’ordine, attraverso controlli e perquisizioni); minacce dirette ad appartenenti delle forze di polizia compiute mediante il collocamento di una testa di maiale dinanzi al portone d’ingresso dell’abitazione o programmate mediante l’esecuzione di incendi d’auto e, a gennaio 2023, mediante l’esplosione di colpi d’arma da fuoco contro le abitazioni.

Tra i soggetti colpiti dall’operazione Mondo Opposto figurano un poliziotto in pensione (agli arresti domiciliari per concorso esterno in associazione mafiosa) e un carabiniere in servizio (sospeso dall’esercizio del pubblico ufficio per la durata di un anno per il reato di favoreggiamento aggravato). L’operazione odierna è sintomatica di un ritorno della criminalità organizzata a una mentalità di almeno 30 anni fa (“chi denuncia deve essere punito”). Ma adesso lo Stato c’è e si impegna, mediante le forze di polizia, a contrastare tale fenomeno.