Madre e figlio trovati morti in casa: tagliate banconote per 20 mila euro per non lasciarli agli eredi

Incredibile tragedia in territorio veneto. Madre e figlio, una donna di 87 anni e un 60enne, sono stati trovati privi di vita all’interna della villa dove risiedevano a Teolo, in provincia di Padova. La causa, come riporta “Il Corriere del Veneto” , dovrebbe essere l’esalazione di monossido di carbonio fuoriuscita da una stufa a legna. Per gli inquirenti si tratterebbe di un gesto volontario e non un tragico incidente.

Il curioso gesto estremo

Sul luogo della tragedia sono intevenuti i vigili del fuoco allertati dal forte odore di gas che arrivava dalla villa. All’interno hanno scoperto i cadaveri di madre e figlio. La coppia, oltre a sigillare la finestre, avrebbe distrutto con le forbici circa 20.000 euro per impedirne la disponibilità ai parenti. Indagini in corso.