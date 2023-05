Maltempo Emilia, Meloni pensa di anticipare rientro dal G7 di Hiroshima

Martedì prossimo, alle 11, a Palazzo Chigi si terrà un Consiglio dei ministri dedicato agli interventi urgenti post alluvione

Con nel cuore l’Italia, alle prese con l’ondata di maltempo che, in particolare in Emila ha seminato morte e danni incalcolabili, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha scelto di rientrare in anticipo dal vertice G7 di Hiroshima. L’intento è seguire da vicino gli sviluppi dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna.

Consiglio dei ministri dedicato all’alluvione

A riferirlo fonti G7. Sarà martedì prossimo, alle 11, che a Palazzo Chigi si terrà un Consiglio dei ministri quasi interamente dedicato ai primi urgenti provvedimenti relativi alla grave alluvione che ha colpito le popolazioni dell’Emilia-Romagna, e di alcune zone delle Marche e della Toscana.

L’incontro con Bonaccini

Al termine del Consiglio dei ministri il presidente del Consiglio, Meloni, con i ministri aventi a vario titolo competenza per l’emergenza, incontrerà il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che sarà accompagnato da rappresentanti delle parti sociali del territorio.