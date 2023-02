Maltempo in Sicilia, crolla grosso albero sulla strada: auto danneggiate

Momenti di paura a Palermo per la caduta di un grosso albero. Circolazione stradale interrotta e auto danneggiate.

Ancora problemi per il forte maltempo in Sicilia che si protrae ormai da quasi 48 ore. A creare particolari disagi, a Palermo, è stato il forte maltempo che stamattina, poco prima delle 8, in viale Piemonte angolo con via delle Magnolie, ha fatto cadere un grosso albero che si trovava presente ai margini della strada.

Albero caduto, circolazione interrotta

A cedere è stato un ficus macrophylla con radici aeree, che ha bloccato interamente la carreggiata. La circolazione stradale è stata interrotta.

La caduta del tronco non avrebbe provocato, fortunatamente, dei feriti poiché sul posto non transitavano automobili o pedoni. Sono state danneggiate le auto che si trovavano parcheggiate sul ciglio della strada.

Situazione complicata, sempre per il forte vento, anche in provincia di Catania. Le forti raffiche hanno tirato giù altri alberi e diversi cartelloni pubblicitari.