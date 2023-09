Muore al Garibaldi dopo anestesia, sequestrata salma di Maria Grazia Fiore: disposta autopsia

La Procura di Catania ha disposto il sequestro di Maria Grazia Fiore, la 57enne morta al Garibaldi Nesima dopo un'anestesia.

È stato disposto il sequestro della salma di Maria Grazia Fiore, la donna di 57 anni originaria di Scicli (Ragusa) morta il 26 settembre all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania a seguito di uno shock anafilattico avvenuto dopo la somministrazione di un’anestesia.

La denuncia del figlio

A deciderlo è stata la Procura della Repubblica di Catania. Il figlio della donna, attraverso il suo legale, ha presentato denuncia alla Questura di Catania e la Polizia si è subito mossa, provvedendo al sequestro della cartella clinica.

Secondo la ricostruzione dei fatti, Maria Grazia Fiore si sarebbe dovuta sottoporre a un intervento alla tiroide. Un’operazione chirurgia di routine che, solitamente, non presenta rischi per la vita.

Donna morta al Garibaldi, sì all’autopsia

Già in passato la donna era stata sottoposta ad anestesia, senza però accusare dei problemi. Stavolta, invece, l’anestesia si sarebbe rivelata mortale per la paziente. Nelle prossime ore sarà incaricato un medico legale per procedere all’autopsia sul corpo della donna deceduta all’ospedale etneo.

Fonte foto: Facebook – Maria Grazia Fiore