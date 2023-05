Marina La Rosa alla Caldonazzo: “Sei solo ossa e protesi”: body shaming all’Isola

Gli strali via Twitter della ex concorrente del Gf anche per il divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone

Fa e farà certamente discutere la stoccata con la quale, Marina La Rosa, ex concorrente del Grande Fratello, si è rivolta alla naufraga dell’Isola dei famosi Nathaly Caldonazzo. La messinese, su Twitter, ha criticato senza mezze misure i partecipanti del programma, prendendo di mira in particolare il giornalista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone, tacciato di farsi notare ormai solo per le sue proteste e, per l’appunto la showgirl ex modella.

Il disappunto

“Sei solo ossa e protesi”: una definizione dura, che allude all’eccessiva magrezza della donna e che molti frequentatori dei social non hanno esitato a definire quale vero e proprio body shaming.

