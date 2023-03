Marsala, perde il controllo dell’auto e sbatte contro un muro: morto 36enne

Troppo gravi le ferite riportate a causa dell'urto

Percorreva la via Vecchia Mazara quando, per cause ancora da accertare, il 36enne Manlio Salvatore Valenti ha finito per perdere il controllo del mezzo (un’auto Lancia Y) impattando mortalmente contro un muro di cinta in tufo.

Lesioni troppo gravi

La causa e la dinamica dell’incidente accaduto in periferia di Marsala sono al vaglio della squadra infortunistica dei vigili urbani. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno fatto altro che constare il decesso dell’automobilista a causa delle gravi lesioni riportate nel violento impatto dell’auto contro il muro.