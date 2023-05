Martina Salvà nominata funzionario direttivo dall’assessore regionale Elena Pagana

L’ex presidente del Consiglio comunale di Biancavilla, Martina Salvà, è stata nominata funzionario direttivo presso l’ufficio di diretta collaborazione dell’assessore regionale del Territorio e Ambiente, Elena Pagana. La dott.ssa Martina Salvà, 25 anni, laureata in chimica industriale e specializzata in chimica dei materiali e delle nanotecnologie, è chiamata a coadiuvare il Capo di Gabinetto dell’assessorato per ciò che riguarda gli incontri e gli interventi dell’assessore sulla sede di Catania. Si occuperà, inoltre, di curare i rapporti tra gli uffici di via La Malfa a Palermo e la sede degli uffici di rappresentanza della Presidenza della Regione a Catania.

“Motivo di orgoglio lavorare al suo fianco”

“Ringrazio l’assessore Elena Pagana per l’importante incarico che ha deciso di assegnarmi: lavorare al suo fianco è per me motivo di orgoglio” commenta Martina Salvà. “All’assessore dimostrerò ogni giorno di essere all’altezza dell’incarico affidatomi. Tutto il mio impegno per il bene della nostra amata Sicilia”. Il nome di Martina Salvà figura nell’elenco dei primi tre assessori indicati dal candidato sindaco del centrodestra a Biancavilla, Antonio Bonanno.