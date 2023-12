Mattarella, tutto pronto per il discorso di Capodanno: dalla “pace giusta” alla Costituzione

Quello del presidente siciliano sarà il nono discorso di fine anno

Temi importanti, profondi e non solo inerenti la sua Nazione. Sono quelli che toccherà il Presidente della Repubblica Mattarella alle 20.30 nel corso del suo messaggio di fine anno rivolto agli italiani. Si parte dala necessità di mettere fine ai troppi conflitti in corso nel mondo, a partire dal Medio Oriente e dall’Ucraina, e che si arrivi a una «pace giusta».

La nona volta

Inevitabile poi il valore della nostra Costituzione, fresca di celebrazioni per il 75/esimo anniversario, i giovani, il futuro. Quello del presidente siciliano sarà il nono discorso di Capodanno, e l’intervento verrà registrato a ridosso della messa in onda. Un augurio che l’anno scorso il presidente ha rivolto agli italiani in piedi, davanti a un leggio, dall’appartamento del Capo dello Stato al Quirinale. Una scelta che potrebbe essere confermata anche questa volta, magari in una location diversa come lo studio alla Vetrata o la sala dei Papi.