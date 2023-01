Matteo Messina Denaro, Joker e il Padrino in salotto: dentro la casa del boss – VIDEO

Diffuse dai carabinieri le immagini della casa di Matteo Messina Denaro. All'interno poster e peluche, ecco il video.

Giungono nuovi dettagli sulla casa e la vita privata di Matteo Messina Denaro a seguito delle perquisizioni effettuate dai carabinieri all’interno della sua abitazione di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani.

Nelle immagini diffuse dai militari del Ros si vede il salotto di casa, perfettamente in ordine così come in qualsiasi altra abitazione civile.

Matteo Messina Denaro, cosa hanno trovato i Ros

Alle spalle del divano di colore marrone, appesi sul muro, campeggiano un poster del Joker interpretato da Joaquin Phoenix nell’omonima pellicola e uno di Al Pacino nel film “Il Padrino”. Nelle altre stanze si notano anche dei peluche e diverse paia di scarpe collocate all’interno di una scarpiera.

Presente anche un asse da stiro con un ferro e dei capi d’abbigliamento. Lungo il corridoio è visibile anche uno stendino, mentre poco più avanti la telecamera raggiunge il bagno, anch’esso in ordine.

Matteo Messina Denaro, una casa “insospettabile”

Una casa “normale”, dunque, all’interno della quale nessuno avrebbe mai potuto pensare potesse trovare rifugio l’uomo più ricercato d’Italia.

A tal proposito, secondo i sospetti degli investigatori, l’abitazione potrebbe essere stata condivisa anche da una donna, una presunta amante con la quale Matteo Messina Denaro avrebbe allacciato un rapporto durato diverso tempo.

Gli inquirenti non escludono anche il possibile passaggio di un figlio “segreto” del boss, così come testimoniato anche dai peluche ritrovati all’interno della casa.