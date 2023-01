Messina Denaro, il figlio segreto e l’amante: i misteri irrisolti del boss

Emergono altri particolari sulla vita privata di Matteo Messina Denaro. Si torna a parlare di un figlio segreto, mentre spunta un'amante.

Emergono nuovi dettagli sulla vita privata di Matteo Messina Denaro a seguito delle indagini condotte dai carabinieri. Secondo le ultime informazioni, esisterebbero un presunto figlio segreto del boss e un’amante. Quest’ultima avrebbe anche convissuto per qualche tempo con l’ex uomo più ricercato d’Italia.

Durante le ricerche effettuate nei covi scoperti dagli inquirenti nel paese di Campobello di Mazara sarebbero stati recuperati anche degli abiti femminili, oltre agli oggetti personali del boss di Castelvetrano.

Matteo Messina Denaro da almeno 4 anni a Campobello

Secondo alcune ipotesi, Matteo Messina Denaro avrebbe vissuto per almeno 4 anni nella località in provincia di Trapani, proprio in compagnia di questi altri due soggetti. La loro identità, al momento, non sarebbe ancora nota.

Quella del presunto figlio non riconosciuto da parte di Matteo Messina non è comunque una novità assoluta. Già negli anni passati, attraverso alcune intercettazioni, gli inquirenti erano risaliti all’esistenza di un figlio sconosciuto.

Matteo Messina Denaro, i “vizi” e l’altro falso nome

Non deve sorprendere nemmeno l’indiscrezione dell’amante. Ancor prima della sua latitanza durata 30 anni il boss era noto negli ambienti di Trapani e provincia per essere un “playboy” e particolarmente incline ai vizi del piacere. Lo stesso avrebbe partecipato anche a dei festini a luci rosse a Palermo insieme ad alcuni studenti universitari.

Secondo quanto emerse dalle indagini, inoltre, per mantenere celata la sua identità nel paese, il “Padrino” avrebbe utilizzato anche un secondo nome falso oltre a quello del geometra Andrea Bonafede. In base ad alcune informazioni, il superlatitante si sarebbe fatto chiamare Francesco.