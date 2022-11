Messina, sequestrati 300 kg di alimenti surgelati mal conservati

La Polizia stradale di Barcellona Pozzo di Gotto ha sequestrato circa 300 kg di alimenti surgelati mal conservati pericolosi per la salute.

La Polizia stradale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) ha posto sotto sequestro circa 300 chili di alimenti surgelati, ritenuti non idonei al consumo.

E’ stata una pattuglia in servizio al casello autostradale di Barcellona Pozzo di Gotto, durante il controllo di un mezzo di una società di distribuzione all’ingrosso di alimenti, ad accertare che la merce trasportata per mezzo del veicolo – che a termini di legge avrebbe dovuto garantire una temperatura controllata – non era invece conservata in modo idoneo.

Il personale del servizio Veterinario dell’Asp, successivamente, ne ha confermato il cattivo stato di conservazione e trasporto.

Gli alimenti (prodotti della pesca, pollame e carne di vario genere) destinati nell’hinterland barcellonese sono stati sequestrati, mentre due denunce sono state presentate nei confronti del conducente del mezzo e del titolare della ditta di distribuzione per aver detenuto, al fine di immetterli in commercio, alimenti pericolosi per la salute pubblica.