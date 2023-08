Meteo San Lorenzo 2023, che tempo farà in Sicilia per la notte delle stelle

Si avvicina la notte della stelle, si avvicina la notte di San Lorenzo: ecco le previsioni meteo per il 10 agosto in tutta la Sicilia

E’ la notte delle stelle cadenti, un momento romantico ed allo stesso tempo emozionante da vivere in compagnia di chi si ama e dei propri affetti. La Sicilia si prepara alla festa di San Lorenzo con trepidazione e un pizzico di attesa. Tutti, i più giovani e non, sono pronti a posizionarsi nei punti più idonei a godersi la nottata, auspicando di vedere coi propri occhi una stella cadente per esprimere il proprio desiderio. Ma che tempo farà in Sicilia il 10 agosto 2023? Andiamo a scoprire le previsioni meteo.

Le previsioni meteo in Sicilia per la notte di San Lorenzo

Ottime notizie per tutti gli abitanti dell’isola.

Secondo le previsioni meteo, infatti, sia nella Sicilia orientale, che al centro e sul versante occidentale, si avrà un tempo stabile e soleggiato al mattino e, appunto, durante la notte.

Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli per lo più soleggiati e maggiori addensamenti nelle zone interne.

Stesso dicasi per la sera, dove si rinnoveranno condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

Le temperature minime e massime, invece, saranno stazionarie o in generale aumento.

E’ tutto pronto, dunque, per la notte di San Lorenzo: occhi verso il cielo e attenzione alle stelle cadenti.