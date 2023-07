Caldo record in Sicilia, l’anticiclone Cerbero attacca l’Isola: temperature fino a 40°

Caldo sempre più opprimente in Sicilia, per "colpa" dell'anticiclone Cerbero. Ecco le previsioni meteo per domani.

Inizio di settimana contraddistinto dal solleone e dal grande caldo in base alle previsioni meteo per la Sicilia. Come da programma, infatti, l’anticiclone africano Cerbero atteso alle nostre latitudini già a partire da domani, lunedì 10 luglio, farà boccheggiare i siciliani a causa delle alte temperature previste.

Nelle prossime ore è attesa la risalita dell’alta pressione fino alle coste dell’isola, con il caldo africano che spingerà la colonnina di mercurio anche oltre i 40 gradi nel corso della settimana.

Meteo Sicilia, previsioni 10 luglio

Per domani si prevedono temperature massime fino a 37-38 gradi su diverse province della Sicilia. Le punte più alte si toccheranno ad Agrigento, a Caltanissetta, a Catania e Siracusa.

Caldo torrido anche lungo il versante settentrionale della Sicilia, con massime giornaliere di 34-35 gradi attese nelle ore centrali della giornata. Ovunque, quindi, si attende un robusto rinforzo dei valori termici.

E durante la notte? La situazione non muterà molto, con le minime che rimarranno comunque elevate. Si aspettano valori compresi tra i 23 e i 25 gradi. Insomma, l’anticiclone Cerbero non lascerà respirare i siciliani nemmeno durante le ore dedicate al riposo.

