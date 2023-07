Migranti, sbarco a Porto Palo: arrestati 3 presunti scafisti

I migranti soccorsi hanno raccontato ai poliziotti che avrebbero pagato per la traversata somme di denaro comprese tra 3.000 e 7.000 euro

Gli uomini della Squadra Mobile di Ragusa con il coordinamento della Procura della Repubblica di Ragusa hanno Fermo di Indiziato di Delitto tre stranieri per il reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina.

L’intervento dei poliziotti

I poliziotti sono riusciti a ricostruire dettagliatamente la dinamica dello sbarco del 19 luglio, in occasione del quale venne rintracciato un gommone con a bordo 25 migranti a 124 miglia nautiche da Porto Palo di Capo Passero.

Il racconto dei migranti

I migranti soccorsi hanno raccontato ai poliziotti che il loro viaggio aveva avuto inizio dalle coste libiche, in una località tra le città di Misurata e Sirte, e avrebbero pagato per la traversata somme di denaro comprese tra i 3.000 ed i 7.000 euro. Gli elementi di prova raccolti a seguito dell’attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile hanno consentito di raccogliere inequivocabili elementi per l’individuazione dei tre soggetti responsabili della conduzione e della gestione dell’imbarcazione che era stata appositamente attrezzata per la traversata.

I provvedimenti

In base a quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile e a tutti gli elementi acquisiti, in stretto raccordo con la Procura della Repubblica i tre soggetti sono stati sottoposti a Fermo di Indiziato di Delitto e condotti presso la Casa Circondariale di Ragusa. All’esito dell’udienza di convalida il Gip del Tribunale di Ragusa ha convalidato i tre provvedimenti restrittivi nei confronti degli scafisti.