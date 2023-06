Migranti, strage in Peloponneso: morte in un naufragio almeno 17 persone

Almeno 17 migranti sono morti nel naufragio di un peschereccio avvenuto a sud della penisola del Peloponneso, in Grecia. La barca, lunga 30 metri, si è ribaltata in acque internazionali, a 47 miglia nautiche da Pylos. A bordo si trovavano almeno 400 persone, molti dei quali tratti in salvo. Il peschereccio era partito da Tobruk, in Libia, e le autorità greche erano state informate dell’incidente da quelle italiane.