Medico ucciso a colpi di accetta davanti ospedale: condannato a sedici anni

La difesa ha chiesto l'assoluzione per infermità mentale

E’ stato condannato a 16 anni di reclusione con rito abbreviato dal gup di Milano, Benedetto Bifronte, l’uomo che uccise a colpi di accetta il medico Giorgio Falcetto, di 76 anni, davanti all’ospedale di San Donato Milanese nel 2022. Accolta la richiesta del pubblico ministero. Il 62enne Bifronte era accusato di omicidio volontario semplice, senza premeditazione. Mentre chiedere l’assoluzione per infermità totale è la difesa. Ma una perizia disposta dalla procura lo aveva valutato capace di intendere e di volere.

L’omicidio davanti all’ospedale

Il medico morì dopo oltre 30 ore di agonia al San Raffaele. Catturato a Rozzano dai carabinieri, il reo confesso spiegò di avere riconosciuto il dottore rinfacciandogli verbalmente che le cure precedenti, a suo dire, andarono male. Ciò nel 2021, quando Bifronte si era presentato in pronto soccorso con dolore al torace e difficoltà respiratorie. Falcetto lo aveva visitato prescrivendogli alcune medicine e dimettendolo per cervicalgia e influenza.

Tragico epilogo

In seguito, l’incontro fatale nel mese di dicembre del 2022, quando entrambi si ritrovarono per caso faccia a faccia davanti all’ospedale. La discussione degenerò, con Bifronte che salì sulla sua automobile e, facendo retromarcia, urtò proprio l’auto del medico. Da lì il drammatico epilogo, con Bifronte che, a un certo punto estrasse dall’auto un’accetta colpendo falcetto in testa per due volte. Poi scappò in auto venendo rintracciato un paio d’ore dopo a Rozzano.