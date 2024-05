David di Donatello 2024, premio alla carriera a Milena Vukotic: “Grata nei confronti della vita”

L'attrice ha ricevuto il riconoscimento durante la premiazione in diretta, in prima serata su Rai 1, condotta da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi.

Milena Vukotic riceve il Premio alla Carriera nel corso della 69esima edizione dei Premi David di Donatello. L’attrice ha ricevuto il riconoscimento durante la cerimonia di premiazione in diretta, in prima serata su Rai 1, condotta da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi.

Sessant’anni di carriera

Milena Vukotic ha attraversato, grazie al suo grandissimo talento, sessant’anni di storia del cinema, del teatro e della televisione in Italia. Elegante e raffinata, è stata protagonista di diverse interpretazioni, accumulando negli anni circa cento film. Ha, inoltre, intrapreso la carriera teatrale, lavorando con registi del calibro di Giorgio Strehler e Franco Zeffirelli, e televisiva, interpretando Virginia ne “Il giornalino di Gian Burrasca” e Enrica nella fortunatissima serie “Un medico in famiglia“.

Nel corso degli anni, Milena Vukotic ha ricevuto per ben tre volte la nomination al David come Miglior attrice non protagonista: nel 1983 per il film “Amici miei – Atto II” di Mario Monicelli, nel 1991 per “Fantozzi alla riscossa di Neri Parenti”, nel 2014 per “La sedia della felicità” di Carlo Mazzacurati.

L’emozione di Milena Vukotic

“Quando mi è stato detto che avrei ricevuto questo prestigioso premio, ho pensato a tutto quello che avrei potuto dire per esprimere questa grande emozione. E la cosa che mi è venuta subito spontanea è stata la gratitudine: non solo nei confronti dell’accademia del cinema, che mi ha fatto questo onore ma proprio nei confronti della vita, che qualche volta ci fa qualche dono così eccezionale”. Con queste parole Milena Vukotic ha ricevuto il premio alla Carriera della 69esima edizione dei David di Donatello.

Un premio che l’attrice ha voluto dedicare ai genitori: “A mia madre e a mio padre, che da quando sono piccola hanno sempre fatto vivere il mio sogno, quello di un giorno potere esprimermi sia con la parola che con la danza. E volevo dedicarlo anche ad Alfredo Baldi, che è mio marito, e che è anche uno storico del cinema, e tutti i giorni o quasi condividiamo il grande amore per il cinema. E infine non posso fare a meno di volgere il mio pensiero a Federico che proprio in questo studio 5 ha reso immortale il cinema italiano”.