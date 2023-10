Minaccia bomba, evacuato il Palazzo di Versailles: arrestato un uomo

Minacce simili ci sono state in centinaia di scuole in tutto il Paese, come in aeroporti regionali. A farle sarebbero ragazzi.

Il Palazzo di Versailles è stato evacuato nuovamente oggi per un’altra minaccia bomba. E’ la settima volta in otto giorni, dopo l’inizio della guerra fra Israele e Hamas. Un sospetto per le minacce è stato arrestato.

Minacce in centinaia di scuole in tutto il Paese

