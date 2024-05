Modello 730 precompilato e ristrutturazioni: come richiedere i bonus edilizi

Nel caso delle ristrutturazioni e bonus riguardanti la casa e l'edilizia, nel precompilato bisogna attenzionare il Quadro E

Dal 30 aprile è disponibile online (in modalità di consultazione) il Modello 730 precompilato 2024, strumento disposto dall’Agenzia delle Entrate per agevolare la dichiarazione dei redditi. A partire dallo scorso 20 maggio, invece, si è entrati in una nuova fase della procedura: quella dell’invio. Il modello, inoltre, potrà essere accettato, modificato o integrato ulteriormente entro le date stabilite.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Inoltre, è importante sapere che una rapida comunicazione della dichiarazione dei redditi corrisponde a una rapida ricevuta di eventuali rimborsi fiscali . Tra questi, è il caso dei bonus casa/edilizi per le ristrutturazioni tra le tante possibilità. Ma come richiederli e come compilare il 730? Di seguito, una breve guida di come indicare nel dettaglio l’agevolazione richiesta seguendo lo schema fornito dall’Agenzia delle Entrate attraverso il proprio portale (clicca qui per tutti i dettagli)

Modello 730 precompilato: i bonus casa/edilizi

Nel caso delle ristrutturazioni e bonus riguardanti la casa e l’edilizia, nel modello 730 precompilato bisogna attenzionare il Quadro E. In questa sezione, vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2023 che hanno diritto a detrazione da imposta o deduzione dal reddito. Nello specifico, questi sono i campi da attenzionare maggiormente:

Sezione III A (righi da E41 a E43) : Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ( bonus ristrutturazioni ), per misure antisismiche.

: Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ( ), per misure antisismiche. Sezione III B (righi da E51 a E53) : dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione. Questa sezione, però, deve essere compilata soltanto per le spese sostenute nel 2022.

: dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione. Questa sezione, però, deve essere compilata soltanto per le spese sostenute nel 2022. Sezione III C (righi da E56 a E59) : detrazione d’imposta del 50 per cento per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, l’installazione delle infrastrutture di ricarica, l’acquisto di mobili per l’ arredo di immobili e IVA per acquisto abitazione classe A o B e le detrazioni d’imposta al 110 per cento per l’installazione delle infrastrutture di ricarica eseguite congiuntamente ad alcuni interventi superbonus.

: d’imposta del per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, l’installazione delle infrastrutture di ricarica, l’acquisto di mobili per l’ per acquisto abitazione classe A o B e le detrazioni d’imposta al 110 per cento per l’installazione delle infrastrutture di ricarica eseguite congiuntamente ad alcuni interventi superbonus. Sezione IV (righi da E61 a E62): spese per le quali spetta la detrazione d’imposta per gli interventi di risparmio energetico (ovvero l’Ecobonus).

Come si può scaricare il 730 precompilato 2024

Per visualizzare e scaricare il proprio modello 730 precompilato per l’anno 2024 basta accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate, nella propria area riservata, con Spid, CIE (carta d’identità elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi). Può accedere – tramite delega – anche un familiare o una persona di fiducia. In alternativa, si può ottenere la dichiarazione precompilata inviando una PEC o presentando richiesta formale in un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.