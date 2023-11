Momenti di panico per una famiglia agrigentina, pitone si intrufola in casa

Sono intervenuti il proprietario del serpente e i soccorritori che, dopo un paio d'ore, hanno trovato il rettile nascosto sotto un armadio

Momenti di paura per una famiglia agrigentina al Villaggio Mosè. Increduli e terrorizzati si sono trovati in casa un pitone lungo circa un metro e mezzo. Il rettile, di proprietà di un uomo residente in un’abitazione vicina, era uscito dalla teca ed era entrato nell’appartamento.

L’allarme dei residenti

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti il proprietario del serpente e i soccorritori che hanno iniziato a cercare l’animale. Dopo un paio di ore, il rettile è stato trovato nascosto sotto un armadio. Indagini in corso per chiarire se il collezionista avesse il possesso della regolare documentazione che gli consente di detenere il pitone in casa.