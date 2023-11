Tragedia in B&B di via Santa Rosalia, turista muore schiacciato da armadio: si indaga

Una fine tragica quella di un turista che stava alloggiando nella struttura ricettiva del centro di Palermo.

Tragedia in un Bed and Breakfast di via Santa Rosalia, a poca distanza dalla Stazione Centrale di Palermo, dove un turista è morto nella stanza in cui alloggiava. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe rimasto sotto un armadio che sarebbe caduto improvvisamente per cause ancora da comprendere.

Sul luogo si sono presentati i vigili del fuoco e la Polizia di Stato. Gli inquirenti sono all’opera ricostruire i dettagli di quanto accaduto. L’identità della vittima non è stata ancora resa nota.

Nel 2022 una morte simile

Si tratta di una tragedia che ricorda molto quella avvenuta nel marzo 2022 in via Giusti, sempre a Palermo, quando un’anziana di 93 anni morì restando schiacciata dal peso di un altro armadio che le era caduto addosso mentre stava facendo colazione.

L’allarme venne dato dalla badante. Anche quel caso si rivelarono inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118 e l’intervento dei vigili del fuoco.