Shock a Monreale, uomo trovato morto nel giardino di casa: si indaga

Ennesima tragedia in Sicilia: scattano le indagini.

Tragedia a Monreale, in provincia di Palermo, dove un uomo è stato trovato morto nel giardino della propria casa.

Sono in corso le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

Trovato morto in giardino a Monreale

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a lanciare l’allarme sarebbero stati i vicini di casa e i parenti della vittima. I vigili del fuoco, intervenuti nell’abitazione di via Golda Meyer, avrebbero trovato l’uomo disteso per terra e privo di sensi. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

I carabinieri della compagnia di Monreale hanno avviato le dovute indagini per chiarire la dinamica della morte del malcapitato.

Diverse tragedie nelle scorse settimane

Nelle scorse settimane diverse persone sono state trovate senza vita nella propria abitazione in varie località siciliane. Lo scorso mese, sempre a Monreale, un uomo era stato trovato morto in casa. Il decesso sarebbe avvenuto circa una settimana prima del ritrovamento del cadavere e pare sia dovuto a cause naturali.

Appena tre settimane fa un presunto malore fatale a Bagheria ha portato alla morte di un 64enne, molto conosciuto dagli operatori della Caritas locale. Pochi giorni prima, una storia simile a Ficarazzi, sempre nel Palermitano.

Immagine di repertorio