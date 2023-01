Morta un’altra “nonnina” siciliana: addio a Caterina Navarra, aveva quasi 109 anni

Addio a una delle donne più anziane della Sicilia e dell'Italia: è morta Caterina Navarra, la cittadina più longeva di Castellammare del Golfo.

Morta nelle scorse ore Caterina Navarra, la cittadina più longeva di Castellammare del Golfo e amata “nonnina” siciliana.

Aveva quasi 109 anni ed era nella lista delle 115 persone più longeve d’Italia.

Morta Caterina Navarra, la “nonnina” di Castellammare del Golfo

A dare la notizia del decesso della donna e a esprimere il cordoglio a nome dell’Amministrazione comunale che l’aveva conosciuta, incontrata e apprezzata è il sindaco di Castellammare del Golfo Nicola Rizzo.

In un suo post su Facebook si legge: “Tra 14 giorni avrebbe compiuto 109 anni. Si è spenta oggi Caterina Navarra la cittadina più longeva di Castellammare del Golfo che era stata inserita tra le 115 persone più longeve d’Italia. Simbolo di forza e speranza in piena pandemia, alla famiglia di Caterina Navarra giungano le più sentite condoglianze dell’amministrazione comunale e della città di Castellammare”.

Ed è un momento di lutto per il Comune del Trapanese anche per la scomparsa dell’ex sindaco Benedetto Maltese: docente, preside e per 2 volte sindaco, aveva 81 anni. L’ex primo cittadino è deceduto lo scorso 29 dicembre. Pochi giorni fa, invece, a Salice si era spenta un’altra delle cittadine più anziane della Sicilia: Rosa Calogero, la donna più anziana della città.

Fonte foto: Facebook – L’informazione di Castellammare del Golfo