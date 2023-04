Lutto nel calcio siciliano, morto lo storico dirigente Mimmo Lipari

Una vita dedicata con passione e amore al Trapani Calcio: città e squadra in lutto per la scomparsa di Domenico Lipari.

La città di Trapani e il mondo del calcio siciliano sono in lutto per la morte di Domenico Lipari (meglio noto come Mimmo), storico dirigente del Trapani.

Tanti i messaggi di cordoglio per il dirigente sportivo, attivo per la società calcistica trapanese dai primi anni Novanta.

Addio a Mimmo Lipari, storico dirigente del Trapani Calcio

La società FC Trapani ha inviato una nota per manifestare il proprio dolore per la scomparsa di Lipari. “Il Trapani piange la scomparsa di Domenico Lipari, per tutti ‘Mimmo’, storico dirigente dei granata in più riprese, a cominciare dalla prima metà degli anni ’90 quando, con presidente Andrea Bulgarella, condusse da dietro la scrivania, il Trapani fino alle porte della serie B.

“Il suo amore per il Trapani è stato grande, come le sue qualità umane e professionali. Ѐ rientrato più volte nell’organigramma societario, anche e soprattutto con il Comandante Vittorio Morace, nei primi, difficili, anni della gestione dell’armatore. E ha continuato a stare vicino al Trapani anche negli anni seguenti, fino a questa stagione, sempre pronto a dispensare i suoi consigli e a mettere a disposizione della causa granata il suo grande bagaglio di esperienza e la sua professionalità”, si legge nel comunicato.

“Sono profondamente dispiaciuto per la scomparsa di Mimmo Lipari – è il pensiero del presidente Marco La Rosa -. Ho avuto la fortuna di conoscerlo in questi mesi a Trapani e ho apprezzato le sue doti. Ho parlato con lui fino a qualche giorno addietro e sono addolorato per la sua scomparsa. Mimmo Lipari era una persona equilibrata, saggia ed esperta. Oggi tutta la società, la tifoseria e l’intera città piange la sua scomparsa”.

Fonte foto: Facebook – Telesud Lipari