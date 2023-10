Morto in mare per salvare la figlia a Gela, la vittima è il 54enne Francesco Di Gregorio

Il 54enne Francesco Di Gregorio ha sacrificato la propria vita per salvare quella della figlia. Inutili i soccorsi.

È Francesco Di Gregorio, 54enne originario di Caltagirone, in provincia di Catania, l’uomo morto domenica 15 ottobre tra le onde a Gela per soccorrere la figlia che stava rischiando di annegare.

Il salvataggio della figlia

Secondo la ricostruzione dei fatti, il padre si sarebbe tuffato in acqua davanti al lungomare Federico II di Svevia per recuperare e portare a riva la figlia che stava annaspando in mare. Dopo essere riuscito nell’intento di salvare la giovane, il 54enne non sarebbe riuscito più a muoversi, probabilmente per la troppa fatica sostenuta.

Il decesso

Sul posto si sono presentati gli uomini della Capitaneria di Porto che lo hanno raggiunto per portarlo sulla spiaggia. Tuttavia, le sue condizioni sarebbero apparse subito gravi e i sanitari del 118 hanno ritenuto necessario il trasporto in ospedale. Purtroppo, durante il percorso, Francesco Di Gregorio sarebbe morto senza possibilità di salvezza.

“Ci lascia una persona buona”

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social da parte di amici e conoscenti del padre “eroe”. “Ho avuto modo di conoscerlo. Una persona generosa a prescindere, R.I.P. Francesco”, scrive Luigi su Facebook. “L’amore di un genitore non ha limiti”, commenta Francesco. “Oggi ci lascia una persona buona e per bene… riposa in pace, Ciccio”, scrive Marco.

Fonte foto: Facebook