Calcio in lutto, morto il giocatore Denis Beltran: il drammatico annuncio del Santa Cruz

Dramma per la squadra calcistica boliviana Santa Cruz, che ha annunciato la morte di un suo giocatore sul campo di allenamento. Si tratta del colombiano Guillermo Denis Beltran, 24 anni, che dopo aver avuto nausea e vertigini è crollato a terra. Inutili i tentativi di rianimarlo, sia da parte dei medici dello staff sia del personale sanitario arrivato sul posto con un’ambulanza.

Morte Denis Beltran, l’annuncio della società

Dopo aver annunciato il decesso del suo giocatore la società ha fornito anche i dettagli della camera ardente allestita in sede: “Era molto più che un giocatore di talento, era un amico – si legge nella nota ufficiale – e un grande professionista. Un compagno di squadra e un esempio per tutti. La passione che profondeva nel suo impegno e il suo spirito instancabile continueranno a essere ricordati e apprezzati per sempre”.

Morte Denis Beltran, la reazione della famiglia

La famiglia di Beltran è stata subito informata di quanto accaduto: “Il medico sociale che era in clinica ci ha avvertito -. Gullermo stava partecipando regolarmente a una sessione d’allenamento – ha spiegato Adolfo Soria Galvarró, allenatore del Real Santa Cruz -. Nonostante siano state eseguite tutte le manovre e i tentativi per rianimarlo non c’è stato nulla da fare. È stato scioccante e doloroso. La famiglia del giocatore è stata informata. Il club ha comprato i biglietti per sua madre perché possa venire qui”.

