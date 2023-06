Schiacciato da un trattore, la vittima è Isodoro Novara: sabato i funerali

Il 41enne è rimasto vittima di un tragico incidente nel Trapanese: in corso le indagini, dolore per famiglia e amici.

Si svolgeranno sabato 17 giugno i funerali di Isodoro Novara, il 41enne morto schiacciato da un trattore a Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani.

Proseguono le indagini su quanto accaduto, mentre per gli amici e i familiari della vittima è il momento del dolore e del lutto.

La morte di Isodoro Novara, schiacciato da un trattore

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un trattore mentre eseguiva dei lavori di manutenzione nel piazzale di casa a Buseto Palizzolo. In particolare, pare che la vittima stesse provando a riparare il mezzo dopo una perdita d’olio.

Sul posto, in seguito al terribile incidente, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Inutili i tentativi di salvare il malcapitato e perfino l’intervento dell’elisoccorso. I militari dell’Arma di Buseto Palizzolo hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

I funerali

I funerali di Isodoro Novara saranno celebrati il 17 giugno alle ore 15 nella Chiesa Di Napola. Sui social continuano a susseguirsi i messaggi di cordoglio per l’incredibile tragedia, l’ennesima che sconvolge la comunità siciliana nel giro di pochi giorni.

Fonte foto: profilo Facebook