MotoGP, dominio Bagnaia a Portimao: 2°Viñales, Bezzecchi sul podio

La stagione 2023 inizia nel migliore dei modi per il campione del mondo e la sua Ducati

Il primo Gran Premio della stagione MotoGP 2023 a Portimao parla italiano. Sul circuito portoghese, infatti, dopo aver vinto la sprint race del sabato, è stato Pecco Bagnaia a riconfermarsi e conquistare anche la gara.

Un dominio in lungo e largo quello del campione del mondo in sella sua devastante Ducati, letteralmente imprendibile per tutti gli avversari.

Dietro “Nuova rossa”, grandissimo risultato anche per un’altra casa tricolore, l’Aprilia, con Maverick Viñales secondo al traguardo e in grado di impensierire in qualche circostanza la Desmosedici del leader.

A completare la super domenica italiana c’ha pensato Marco Bezzecchi, terzo, autore di una corsa impeccabile con la Ducati del team VR46.

Marquez sbaglia e stende Oliveira, Quartararo ottavo in rimonta

Disastrosa, invece, la gara di Marc Marquez.

L’otto volte iridato, tradito forse dalla frenesia e dalla voglia di vincere, è partito male, creando sin dai primi metri caos in pista, salvo poi sbagliare la frenata e centrare in pieno il povero Miguel Oliveira, idolo di casa: entrambi sono stati costretti al ritiro dopo appena 3 giri.

Bene anche Zarco, 4°, davanti ad Alex Marquez, Binder, Miller e a Fabio Quartararo, 8° sotto la bandiera a scacchi e costretto alla rimonta con una Yamaha che fatica ad ingranare e tornare nuovamente competitiva.

Prossimo appuntamento settimana prossima in Argentina, sul circuito di Termas de Rio Hondo.

Intanto si ricomincia da dove tutto era terminato: un solo uomo al comando, Pecco Bagnaia.

