Muore uomo rimasto ustionato dalle fiamme di una caldaia nel Palermitano

Perde la vita un uomo, rimasto gravemente ustionato a causa di una fiammata arrivata da una caldaia di Portella di Mare.

Perde la vita un uomo, rimasto gravemente ustionato a causa di una fiammata arrivata da una caldaia a Portella di Mare, una frazione di Misilmeri. La vittima è Salvatore Tesauro, 55enne ferito nella notte tra il 19 e il 20 dicembre. Era il titolare di una panineria ambulante in via Messina Montagne, alle porte di Villabate. Si trovava all’ospedale Civico con prognosi riservata. Aveva ustioni sull’80% del corpo. I fatti sono avvenuti per la dispersione del gas nel locale dove c’era la caldaia. Pare che l’uomo si sia diretto negli scantinati della sua casa di via Eleuterio intorno alle 2 in quanto non funzionavano i termosifoni.

La vicinanza del primo cittadino

Il sindaco di Villabate, Gaetano Di Chiara, esprime il proprio cordoglio. “Oggi tutta Villabate piange uno dei suoi figli migliori. Carissimo Totò, ti abbiamo voluto bene e te ne vorremo per sempre. Onorato di essere stato tuo vero amico”.