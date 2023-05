Mutui, impossibile comprare casa: i tassi schizzano al 4,36%, è il doppio rispetto al 2022

Forte impennata dei tassi dei mutui per l'acquisto della casa. E le famiglie indebitate in Italia per i prestiti di vario genere toccano quota 6,8 milioni.

Il recente rialzo del costo del denaro al 3,75% da parte della Banca centrale europea avrà conseguenze inevitabili su tutti i tipi di finanziamenti, compresi i tassi dei mutui. Lo sottolinea Bankitalia all’interno del report “Banche e moneta – serie nazionali” diffuso il 10 maggio 2023.

Secondo i dati presenti nel documento, nel mese di marzo 2023 i tassi di interesse sui prestiti erogati durante il mese alle famiglie per l’acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie hanno raggiunto il 4,36%. Un dato in crescita rispetto al dato di febbraio 2023, che si era fermato al 4,12%.

Italiani sempre più indebitati

In base all’analisi effettuata da FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani), le famiglie indebitate in Italia, con differenti forme di finanziamento, sono 6,8 milioni, pari al 25% circa del totale. Di queste, 3 milioni e mezzo hanno un mutuo per l’acquisto della casa.

Durante il 2022 i tassi di interesse sui prestiti sono cresciuti. Secondo FABI, per acquistare un’auto a rate – per esempio un modello da 25mila euro – risulta necessario sborsare oltre 8.200 euro in più rispetto al 2021 nel caso di un finanziamento decennale a tasso del 12,7%.

Vecchi e nuovi mutui, cosa cambia

Relativamente ai nuovi mutui, le rate dei finanziamenti a tasso fisso sono destinate a raddoppiare. Per quanto riguarda i mutui a tasso variabile, il “rimborso” mensile dovrebbe arrivare fino al 60% in più. Ed è così che per un mutuo a tasso fisso da 200mila euro di 25 anni, la rata mensile sarà di 1.218 euro. Per un prestito da 100mila euro della stessa durata ci sarà una rata da 597 euro.

Nessuna differenza, invece, si registrerà per quelli a tasso fisso. Le rate di quelli a tasso variabile, invece, hanno conosciuto degli aumenti fino al 65%. Complessivamente, a fine febbraio 2023 il valore complessivo dei mutui per l’acquisto di abitazioni ammontava a 426 miliardi di euro. Un dato in crescita di 50 miliardi di euro rispetto al periodo di fine 2017, con +13,5%.

Secondo l’indagine di FABI, le rate dei vecchi mutui a tasso variabile sono cresciute in media del 65%. In parole povere, chi pagava una rata di 500 euro al mese oggi si trova costretto a mettere sul piatto 825 euro (+325 euro in più). E non è escluso che tali rate possano crescere ancora.

Per quanto riguarda i nuovi mutui a tasso fisso si parla di un interesse medio cresciuto al 5%. Le rate mensili, in base alle offerte delle banche, possono risultare “anche più che raddoppiate”. I nuovi mutui a tasso variabile potrebbe crescere mediamente fino al 6%, rispetto allo 0,6% che si registrava a fine 2021.

Rialzo mutui, UNC: “Pessima notizia, mazzata per famiglie”

Per Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, il rialzo dei tassi dei mutui rappresenta “una pessima notizia. Non solo in un solo mese i tassi salgono da 4,12 a 4,36, +0,24 punti percentuali, ma rispetto a marzo 2022, quando erano a 2,01, sono più che raddoppiati. Rispetto poi a due anni prima, quando erano 1,72, sono aumentati del 153,5%”.

“Considerando l’importo e la durata media di un mutuo, un rialzo dei tassi così consistente significa che la rata, per chi ha sottoscritto ora un mutuo a tasso variabile, aumenta, rispetto a un anno fa, da 596 a 762 euro, con un rincaro pari a 166 euro al mese. Una mazzata annua pari a 1.992 euro“, conclude Dona.