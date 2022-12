Cultura siciliana in lutto, morto Nicola Bravo: “Era l’anima di ‘Una marina di Libri’

Un lutto importante nel mondo dell'editoria e della cultura: ecco chi era Nicola Bravo e come lo ricordano gli amici e i colleghi.

Lutto nel mondo della cultura siciliana: è morto Nicola Bravo, direttore esecutivo di “Una Marina di Libri”, il festival dell’editoria indipendente a Palermo. Aveva 72 anni.

Nelle scorse ore sono diversi i messaggi di cordoglio apparsi sui social per annunciare e piangere la scomparsa di una delle figure più rappresentative dell’editoria e della cultura palermitana.

Nicola Bravo morto, la dedica di “Una Marina di Libri”

Tra i primi a esprimere il proprio rammarico per la morte del 72enne c’è Gaetano Savatteri, direttore artistico di “Una marina di libri”. In un messaggio su Facebook, Savatteri scrive: “Nicola Bravo è stato l’anima di Una marina di libri. Un organizzatore culturale appassionato e sanguigno. Ha dato vita al più grande evento sui libri e sull’editoria che si svolge a Palermo in Sicilia. Sarà impossibile dimenticare la sua ostinazione, la sua passione per tutto ciò che veniva stampato”.

Non è di certo l’unico messaggio per Nicola, che era molto stimato e apprezzato in città per gli eventi culturali che organizzava da sempre. Era molto conosciuto anche in ambito universitario, dove spesso organizzava eventi legati all’editoria e a “Una marina di Libri”: l’ultimo risale allo scorso ottobre.

Per chiunque lo desiderasse, oggi 28 dicembre e domani giovedì 29 dicembre sarà possibile dare l’ultimo saluto a Nicola Bravo nella Camera Ardente allestita nella Clinica La Maddalena dalle ore 10.

Fonte immagine: Facebook – Una Marina di Libri