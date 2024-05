Nuove posizioni aperte con Glovo, ecco come candidarsi

Diversi i profili ricercati

Per tutti coloro che sono alla ricerca di un’opportunità lavorativa stimolante e gratificante, il marchio Glovo mette periodicamente a disposizione delle nuove posizioni aperte in diversi settori.

Glovo, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, in generale l’azienda ricerca spesso i seguenti profili:

Corrieri indipendenti

Servizio clienti

Gestione operativa

Tecnologia e sviluppo

Marketing e comunicazione

Glovo, i requisiti per lavorare

Età minima di 18 anni

Mezzo di trasporto

Smartphone

Conoscenza della lingua

Capacità comunicative

Come candidarsi

Gli interessati a lavorare possono inviare la propria candidatura attraverso questa sezione dedicata alle carriere.

