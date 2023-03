Nuovo ospedale di Siracusa, un passo avanti verso la realizzazione: affidati lavori

Ecco le tempistiche previste per la presentazione del progetto e chi si occuperà della realizzazione del nosocomio.

Il progetto del nuovo ospedale di Siracusa si fa sempre più concreto: sono infatti stati affidati i lavori. A occuparsi della direzione del piano di realizzazione e della progettazione definitiva del nosocomio sarà all’Rti formato da Proger S.p.A. con sede a Pescara (mandataria), Manens S.p.A. con sede a Padova e Inar S.r.l. con sede a Milano (mandanti).

Si tratta di una società privata. A rendere noto l’affidamento dei lavori è stato il commissario per la realizzazione dell’opera, il Prefetto di Siracusa Giusi Scaduto.

Progetto per nuovo ospedale a Siracusa

L’operatore economico è stato individuato in seguito a un’indagine di mercato, avviata lo scorso 25 gennaio scorso. Il raggruppamento è stato scelto dopo la prevista negoziazione delle condizioni dell’affidamento dei lavori.

Tra i provvedimenti approvati risulta anche uno sconto del 33% sull’importo delle prestazioni da effettuare. Il legale rappresentante di Proger S.p.A. avrebbe anche proposto una soluzione migliorativa: l’intenzione sembra essere quella di suddividere la fase progettuale in due fasi, una definitiva e una esecutiva. I tempi di consegna sono rispettivamente di 90 e 60 giorni, per un totale di 150 giorni (30 giorni in meno rispetto a quelli inizialmente stimati).

Quando inizieranno i lavori

Si prevede l’inizio delle prestazioni per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa entro il prossimo 16 marzo, con termine nei prossimi 120 giorni. La tempistica leggermente ridotta dovrebbe garantire il recupero del ritardo determinato dal precedente affidatario dei lavori (che ha presentato un ricorso, ancora pendente).

Qualora nel termine previsto dei 90 giorni non venga consegnato il progetto definitivo, l’Rti dovrà redigere entro 30 giorni il progetto definitivo per l’appalto integrato.

Il nuovo ospedale rappresenta un progetto fondamentale e particolarmente atteso, specialmente in una Sicilia dove il tema della sanità è particolarmente “caldo” da diverso tempo.